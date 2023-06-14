Milli yıldız Enes Ünal'a yeni sözleşme!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:21

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:21

Getafe Başkanı Angel Torres, Getafe'de başarılı bir sezon geçiren ve transferde birçok takımla adı geçen Enes Ünal hakkında konuştu. Angel Torres, ''Enes'in iki kulüple görüşmesi vardı. Onun için en yüksek teklifi 22 milyon euro ile Benfica yaptı. Oyuncumuz gitmek için umutluydu.'' ifadelerini kullandı.

Getafe'nin Real Betis ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağları kopan milli oyuncunun transfer görüşmeleri, yaşadığı sakatlığın ardından durmuştu. Enes Ünal'ın 2023 yılının geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Marca'nın haberine göre Getafe'nin, Enes Ünal ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatmaya yakın olduğu belirtiliyor. Getafe formasıyla tüm kulvarlarda 38 karşılaşmaya çıkan Enes Ünal, 15 gol atarken 5'te asist kaydetti.