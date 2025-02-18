Milli yıldız için flaş iddia! Arda Güler'den ayrılık kararı!
Real Madrid forması giyen Arda Güler, daha fazla süre alabilmek adına yaz transfer döneminde Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmak istiyor.
Real Madrid forması giyen Arda Güler için İspanya'dan ayrılık iddiası gündeme geldi. Sport'ta yer alan habere göre, genç futbolcu, takımda aldığı süreden memnun değil.
Arda Güler'in 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle gelecek yıl daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtildi. Milli yıldızın, bu nedenle sezon sonunda İspanyol devinden kiralık olarak ayrılmak istediği yazıldı.
Real Madrid'de Arda Güler ile birlikte en az süre alan iki isimden biri olan Endrick'in de milli yıldızla aynı görüşte olduğu ve gelecek sezon daha fazla oynayacağı bir takıma kiralık gitmek istediği belirtildi.
Arda Güler ve Endrick'in, gelecek sezon gelişimlerini sürdürebilecekleri üst düzey bir takıma kiralık olarak transfer olmak istedikleri kaydedildi.
İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Arda Güler ile ilgilendiğini ve Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, transfer için 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiğini öne sürmüştü.
Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Endrick ise şans bulduğu 400 dakikada 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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