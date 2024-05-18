Milli yıldız Kenan Yıldız'dan Massimiliano Allegri mesajı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 19:34

Güncelleme: 18.05.2024 - 19:34

Juventus'un teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmasının ardından Kenan Yıldız'dan İtalyan teknik adam için mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, "Her şey için teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Juventus forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Kenan Yıldız 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.