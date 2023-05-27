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Milli yıldız Rıdvan yıldızlaştı, Rangers kazandı

İskoçya Şampiyonluk Grubu'ndaa Rangers, St. Mirren'i 3-0 mağlup etti. Rangers'ta 69 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, ilk iki golün asistini yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 17:42
Milli yıldız Rıdvan yıldızlaştı, Rangers kazandı
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İskoçya Şampiyonluk Grubu'nda Rangers, St. Mirren deplasmanına konuk oldu. Rangers karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Rangers'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 48'de Junior Fashion Sakala ve 77. dakikada Antonio Colak attı.

Rangers'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Sakala'nın attığı iki golde de asist yaptı. Rıdvan, 69'da ise yerini Borna Barisic'e bıraktı.

Celtic'in daha önce şampiyonluğu garantilediği ligde Rangers, sezonu 92 puanla 2. sırada tamamladı. St. Mirren ise sezonu 46 puanla bitirdi.


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