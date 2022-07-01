Milli yüzücü Deniz Ertan, gümüş madalya kazandı

01 Temmuz 2022 Cuma, 21:54

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta gümüş madalya elde etti.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta, 4.40.97'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Viktoria Zeynep Güneş ise 4.46.30 ile dördüncü en iyi dereceyi elde etti.

Altın madalya, 4.40.86'lık zamanıyla İtalyan Sara Franceschi'nin oldu.