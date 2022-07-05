Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

05 Temmuz 2022 Salı, 21:10

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.

Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.