Milli yüzücülerden 8 madalya!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 00:52

Güncelleme: 17.06.2023 - 00:52

Milli yüzücüler Yunanistan'daki turnuvada 5, Avusturya'daki turnuvada ise 3 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Larissa kentinde düzenlenen Comen Kupası'nda Nehir Öner, 400 metre karışıkta 04.57.19'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu

Larissa'da Comen Kupası'nda Neva Naz Güvenç ise 200 metre sırtüstü yarışında 02.20.25'lik derecesiyle bronz, Onur Ege Öksüz ise 400 metre karışıkta 4.31.04'lük derecesiyle gümüş madalya aldı.

Demir Özdemir 100 metre serbestte 52.19'luk derecesiyle gümüş, Ahmet Mete Boylu ise 100 metre serbestte 52.23'lük derecesiyle bronz madalyaya ulaştı.

Milli sporculardan Avusturya'da ise 3 madalya geldi

Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda ise 3 metre kadınlar senkronize disiplininde milli sporculardan Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan ikilisi birinci olarak altın madalya kazandı.

Graz kentinde düzenlenen turnuvada 1 metre tramplen disiplininde milli sporcu Sude Köprülü de altın madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporculardan Eylül Dibektaş ve İlayda Aydın ise turnuvada 3 metre kadınlar senkronize disiplininde bronz madalyanın sahibi oldu.