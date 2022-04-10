Milli yüzücülerden Slovenya'da 6 madalya
Genç milli yüzücüler Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcu Mehlika Kuzeh Yalçın, 200 metre kelebekte 2.14.49'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada ay-yıldızlı yüzücü Defne Coşkun ise 200 metre kurbağalamada 2.29.41'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.
Merve Tuncel, Meriç Demirtepe, Nisa Gül Serdar ve Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8.21.26'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi olarak podyumun zirvesine çıktı.
Organizasyonda Ela Naz Özdemir, Defne Coşkun, Nilsu Demiran ve Nisa Gül Serdar'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 4.14.60'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Milli yüzücü Atakan Malgil ise 400 metre karışıkta 4.27.08'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Ay-yıldızlı sporcu Nilsu Demiran da 50 metre kelebek yarışında 27.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanarak podyum sevinci yaşadı.
Türkiye Yüzme Federasyonu, dereceye giren bütün sporcuları ve antrenörlerini paylaştığı mesajla tebrik etti.
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