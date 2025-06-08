Milliler, Romanya'da kayıp!

3x3 Büyük Kadın Milli Takımı ilk gün B Grubu’nda oynadığı iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 8 Haziran Pazar günü saat 11.45’te Yunanistan, 15.15’te ise Macaristan ile grubundaki son maçlarını oynayacak.
3x3 Büyük Erkek Milli Takımı ise B grubunu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Avrupa Kupası Eleme müsabakaları FIBA 3x3 YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Büyük Erkek Milli Takımı'nın aldığı sonuçlar şu şekilde:
7 Haziran Cumartesi
11.15 Türkiye 17-20 Belçika
18.35 Türkiye 17-21 Ukrayna
Büyük Kadın Milli Takımı'nın maç programı ve aldığı sonuçlar şu şekilde:
7 Haziran Cumartesi
10.25 Türkiye 12-19 Sırbistan
13.55 Türkiye 11-13 Ukrayna
8 Haziran Pazar
11.45 Türkiye – Yunanistan
15.15 Türkiye – Macaristan