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Milliler, Romanya'da kayıp!

Milliler, Romanya'da kayıp!

8.06.2025 11:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milliler, Romanya'da kayıp!

Romanya’nın başkenti Bükreş’te FIBA 3x3 Büyükler Avrupa Kupası Elemeleri’nde mücadele eden 3x3 Büyük Milli Takımlarımız, ilk gün karşılaşmalarını tamamladı.

3x3 Büyük Kadın Milli Takımı ilk gün B Grubu’nda oynadığı iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 8 Haziran Pazar günü saat 11.45’te Yunanistan, 15.15’te ise Macaristan ile grubundaki son maçlarını oynayacak.

3x3 Büyük Erkek Milli Takımı ise B grubunu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Avrupa Kupası Eleme müsabakaları FIBA 3x3 YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Büyük Erkek Milli Takımı'nın aldığı sonuçlar şu şekilde:

7 Haziran Cumartesi

11.15 Türkiye 17-20 Belçika

18.35 Türkiye 17-21 Ukrayna

Büyük Kadın Milli Takımı'nın maç programı ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

7 Haziran Cumartesi

10.25 Türkiye 12-19 Sırbistan

13.55 Türkiye 11-13 Ukrayna

8 Haziran Pazar

11.45 Türkiye – Yunanistan

15.15 Türkiye – Macaristan

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