Milliler sonunu getiremedi!

29 Mart 2022 Salı, 23:43

A Milli Takım, hazırlık karşılaşmasında Konya'da son Avrupa şampiyonu İtalya'yı ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım, 3-2'lik skorla kaybetti.

A Milli Takım'ın gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun kaydetti. İtalya'nın golleri ise 35. dakikada Bryan Cristante, 39. dakikada ve 70. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

Milliler sahaya üzerinde 11 Ocak'ta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Ay-yıldızlı futbolcular Ahmet Çalık'ın milli formayla attığı gol ve "Seni unutmayacağız" yazısının olduğu videoyu izledi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, son oynanan Portekiz karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde son oynadığı Portekiz maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Berkan Kutlu ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

Kuntz, İtalya karşısına; Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'i ile çıktı.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Salih, 62. dakikada Dorukhan'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Öte yandan Milli Takım'ı bırakan Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı oldu.