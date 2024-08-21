Milot Rashica: 'Galibiyet için geldik'
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynanacak maç öncesi Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rashica, 'Galibiyet için geldik' dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Lugano ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Milot Rashica müsabakayla ilgili, "Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Geçen sezonki ilk maçta oynadım, iyi bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. Ayrıca o süreden bu yana 2 kupa kazandık.'' dedi.
Suni çimin dezavantaj olduğunu söyleyen Rashica, ''Suni çim bir dezavantaj olabilir ama buna alışmak zorundayız. Tabii ki de doğal çime göre daha farklı ama maçın başından itibaren elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
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