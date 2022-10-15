Milot Rashica: 'Hayal kırıklığı oldu'

Milot Rashica, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 23:21
Milot Rashica: 'Hayal kırıklığı oldu'
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Milot Rashica, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Milot Rashica yaptığı açıklamada, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de hayal kırıklığı oldu. Biz her maçı kazanmaya çıktığımız için böyle oluyor." dedi.

Rashica ayrıca, "Bir sonraki maçı yine kazanmaya çıkacağız. Pozitif şeylere dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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