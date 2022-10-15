Milot Rashica: 'Hayal kırıklığı oldu'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 23:21

Milot Rashica, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Milot Rashica yaptığı açıklamada, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de hayal kırıklığı oldu. Biz her maçı kazanmaya çıktığımız için böyle oluyor." dedi.

Rashica ayrıca, "Bir sonraki maçı yine kazanmaya çıkacağız. Pozitif şeylere dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.