Miralem Pjanic, Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. Bosna Hersekli futbolcu, "Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.
Bu sezon kazandıkları Süper Kupa'yla olan bir fotoğrafıyla mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Pjanic, "Beşiktaş, veda vakti geldi. Hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağını belirten Pjanic, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem. İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal."
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- AKP'yi üzecek haber
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Özkan cephesinden Cumhuriyet'e açıklama
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı