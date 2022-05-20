19 Mayıs'ta akılalmaz olay: Antrenörden sporcusuna şiddet!

Antrenör Orhan B. tekvandoda rakibine yenilen sporcusu İrem P'yi seyircilerin önünde tokatladı. Olayın ardından salona polis çağrılarak tutanak tutuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA
20 Mayıs 2022 Cuma, 12:47
19 Mayıs'ta akılalmaz olay: Antrenörden sporcusuna şiddet!
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Diyarbakır'da bir antrenör, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, tekvandoda rakibine yenilen sporcusuna tokat attı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri düzenlendi. Seçmelere katılan bir İrem P. rakibine yenilerek elendi. Sporcunun antrenörü Orhan B, kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı.

ANTRENÖR MİNDERİ TERK ETTİ

Geriye doğru savrulan sporcu, hiçbir şey yapmadan beklerken, antrenör de minderi terk etti.

Yaşanan gerginlik üzerine olayın büyümemesi için salona polis çağrılarak, tutanak tutuldu ve il seçmeleri ertelendi.

Bu arada, o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


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