Antalya'da puanlar paylaşıldı: Antalyaspor 1-1 Galatasaray

20 Mayıs 2022 Cuma, 22:04

Süper Lig'in son haftasında karşılaşan Antalyaspor ile Galatasaray, birbirlerine üstünlük sağlayamayınca mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, 45. dakikada Alassane Ndao'nun golü ile maçta öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Haji Wright, hızla ilerleyerek son çizgiden topu içeri çevirdi. Önce Victor Nelsson, ardından Fernando Muslera'dan seken topu iyi takip eden Alassane Ndao, kale önünde dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. Yapılan VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı.

Galatasaray, 77. dakikada Mostafa Mohamed'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Mostafa Mohamed'in altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Bu sonuçla Antalyaspor Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu 59 puanla tamamlarken Galatasaray ise 38 karşılaşmada 52 puan toplamış oldu.

SADECE 1 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda bir değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu ve Gomis 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Semih Kaya oturdu.

Galatasaray'da Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.

ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Naldo ve Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti.

Şahin, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Veysel Sarı ve Kudriashov'u görevlendirdi.

Antalyaspor, sahada Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'iyle yer aldı.

Akdeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş ve Hakan Özmert yer aldı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısı gösteren Antalyaspor'da taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Şahin ve futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, sevgi gösterisinde bulundu.