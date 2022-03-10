Trabzonspor'da Marek Hamsik sakatlandı

Trabzonspor Kulübü, yıldız futbolcu Marek Hamsik'in sakatlığına ilişkin resmi siteden bir duyuru yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, futbolcunun kolsultasyon amacıyla Slovakya'ya gittiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 13:43
Trabzonspor'da Marek Hamsik sakatlandı
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Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in konsültasyon amacıyla ülkesine gittiği bildirildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

Hamsik, ligin 21. haftasında Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Bu karşılaşmadan sonraki dönemde 6 lig maçında forma giyemeyen Slovak oyuncu, sadece 25. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçının son 19 dakikasında oyuna dahil olmuştu.


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