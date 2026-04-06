Romanya basını, 80 yaşındaki Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun kötüleştiğini ileri sürdü. Peki, Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında? Teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu asıl?

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

29 Temmuz 1945 doğumlu olan Mircea Lucescu, 80 yaşındadır. Rumen eski futbolcu ve dünya çapında tanınan bir teknik direktördür. "Il Luce" (Işık) lakabıyla anılan Lucescu, taktiksel zekası ve şampiyonlukları ile futbol tarihine geçmiştir. Lucescu futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Teknik direktörlük kariyerinde ise 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 Romanya Super Liga, 1 Rusya Süper Kupası, 9 Ukrayna Premier Ligi, 7 Ukrayna Kupası, 8 Ukrayna Süper Kupası, 2 Süper Lig, 1 İtalya Serie B, 1 Romanya 2. Lig, 3 Romanya Kupası ve 1 Romanya Süper Kupası bulunmaktadır.

MİRCEA LUCESCU HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Kariyeri boyunca Avrupa'nın pek çok dev kulübünde görev alan Lucescu, özellikle Türkiye ve Ukrayna'da büyük başarılar elde etti. Mircea Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig'de birer şampiyonluk kazandı. Ayrıca Galatasaray ile UEFA Süper Kupası'nın da sahibi oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra 2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü yaptı.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı takımların tamamı ise şöyle:

Corvinul Hunedoara

Romanya Milli Takımı

Dinamo Bükreş

Pisa

Brescia

Reggiana

Rapid Bükreş

Inter

Galatasaray

Beşiktaş

Shakhtar Donetsk

Zenit

Türkiye A Milli Futbol Takımı

Dinamo Kiev

LUCESCU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.