Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:21

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:21

Geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'deki görevinden ayrılan 78 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oluyor.

Ukrayna basınından Football 24'ün haberine göre; EURO 2024'teki başarısız performansın ardından teknik direktör Sergiy Rebrov ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ukrayna Futbol Federasyonu, olası adaylarla görüşmeye başladı.

Haberde, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko'nun Lucescu ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve kendisini Ukrayna Milli Takımı'nın başında görmek istediğini ilettiği kaydedildi.

Öte yandan haberde; Lucescu'nun da bu teklife sıcak baktığı ve şartların oluşması durumunda görevi kabul edeceği belirtildi.

3 Kasım 2023 tarihinde Dinamo Kiev'deki görevinden ayrılan Lucescu, o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmıyor. 78 yaşındaki Lucescu; Romanya, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, Türkiye Milli Takımı ve Dinamo Kiev'i çalıştırmıştı.