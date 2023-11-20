Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a saldırı... Sahadan askerlerin korumasında çıkarıldı!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:02

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için Sierra Leone ile deplasmanda karşılaşan Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah, saldırıya uğradı.

Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek Mohamed Salah'a saldırdı. Maçın son anlarında gerçekleşen bu olay nedeniyle mücadelede bir süre durdu.

Mohamed Salah

ASKERLERİN KORUMASINDA AYRILDI

Mısırlı yıldız, sahadan askerlerin korumasında ayrılabildi.

Mücadeleyi Mısır, Trabzonsporlu Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.