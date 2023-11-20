Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a saldırı... Sahadan askerlerin korumasında çıkarıldı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Mısır'ın deplasmanda Sierra Leone ile oynadığı maçta bir taraftarın saldırısına uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:54
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2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için Sierra Leone ile deplasmanda karşılaşan Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah, saldırıya uğradı.

Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek Mohamed Salah'a saldırdı. Maçın son anlarında gerçekleşen bu olay nedeniyle mücadelede bir süre durdu.

Mohamed Salah

ASKERLERİN KORUMASINDA AYRILDI

Mısırlı yıldız, sahadan askerlerin korumasında ayrılabildi.

Mücadeleyi Mısır, Trabzonsporlu Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı. 


mohamed salah Mısır saldırı taraftar sierra leone

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