Liverpool, Merseyside derbisinde zafere Mohamed Salah ile ulaştı!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Sean Dyche'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 75 ve 90+7. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti. Salah'ın ilk golü penaltıdan geldi.
EVERTON 10 KİŞİ OYNADI
Konuk ekip Everton'da Ashley Young, 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 20'ye yükseltirken, Everton 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Nottingham Forest'ı ağırlarken, Everton deplasmanda West Ham'a konuk olacak.
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