MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi elinde olan ve son olarak Almanya'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Tecrübeli kaleci, geçen sezon Augsburg formasıyla Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 23 maça çıktı.
Gikiewicz, Bundesliga'da ayrıca Freiburg ve Union Berlin formaları giydi.
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