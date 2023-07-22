MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

Yayınlanma: 22.07.2023 - 20:42

Güncelleme: 22.07.2023 - 20:42

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi elinde olan ve son olarak Almanya'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tecrübeli kaleci, geçen sezon Augsburg formasıyla Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 23 maça çıktı.

Gikiewicz, Bundesliga'da ayrıca Freiburg ve Union Berlin formaları giydi.