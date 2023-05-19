MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 19.05.2023 - 00:03

Güncelleme: 19.05.2023 - 00:03

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 34. haftasında oynanan müsabakalarda MKE Ankaragücü'nün saha olayları nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.