MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, ligin 34. haftasında oynanan müsabakalarda MKE Ankaragücü'nün saha olayları nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
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