MKE Ankaragücü'nden 'Behzat Ç.'ye sert tepki!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:43

MKE Ankaragücü Kulübü, "Behzat Ç." isimli dizide gösterilen bir sahneye yönelik tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik.

112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz.

Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz.

Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz.

Konunun mutlaka takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.