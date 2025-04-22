MKE Ankaragücü'nden taraftarına bilet jesti
Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün 27 Nisan Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı kritik maçının tüm biletleri 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarılırken, kadın ve çocuklara biletler ücretsiz olacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüm kategorilerde biletlerin 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarıldığı belirtildi.
Kadın ve çocuk taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağı ve bu biletlerin Passolig kartlarına Doğu Tribünü'nden yükleneceği kaydedildi.
Ligde 39 puanla 18. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 27 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da Ahlatcı Çorum FK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #MKE Ankaragücü #Trendyol 1.Lig #Çorum FK
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