MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
MKE Ankaragücü Kulübü, One More International ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, One More International Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Erdil, yönetim ekibi ve temsilcileri katıldı.
Erdil, MKE Ankaragücü ailesine katılmaktan sevinç ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Koca ve Erdil'in imzaladığı sözleşme, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak
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