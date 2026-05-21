Modern pentatlon U19 kadınlar kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) tarafından Bursa'da organize edilen U17-U19 Ulusal Sıralama 3 ve Yeşilay Türkiye Şampiyonası ile Tetratlon Türkiye Sıralaması 2 yarışmaları tamamlandı.

Bursa'da gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, madalya kürsüsünde yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcular Zeynep Ay altın madalya, İrem Su Kocaoğlan gümüş madalya ve Yağmur Akgün bronz madalya alarak U19 kadınlar kategorisinde podyuma çıkma başarısı gösterdi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Ulusal sıralama yarışlarında elde ettikleri bu başarıyla madalyaya uzanan milli sporcular, aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

TMPF'den yayımlanan mesajda, sezon boyunca gösterdikleri performansla madalya kazanan sporcular ile bu başarıda emeği geçen antrenörler tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.