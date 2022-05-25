Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Mohamed Elneny ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sık sık 3 büyüklerin transfer gündemine gelen eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny, kulübü Arsenal ile yeni sözleşme imzaladı. Mısırlı futbolcu, Premier Lig ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki futbolcu Arsenal kariyerinde 147 maçta forma giyerken, 5 gol attı, 10 asist yaptı.
"BU KULÜBÜ SEVİYORUM"
Mısırlı futbolcu sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu kulübü seviyorum ve kendimi bu ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Gelecek için çok mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.
ARTETA: TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise "Mohamed Elneny takımın gerçekten önemli bir parçası. Takıma sonsuz enerji, coşku ve bağlılık getiriyor ve herkes tarafından seviliyor. Saha içinde ve dışında bizim için önemli bir oyuncu, genç oyuncularımız için gerçek bir rol model ve kaldığı için çok mutluyum" dedi.
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