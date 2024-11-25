Mohamed Salah'tan çok sert sözleşme tepkisi: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:20

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:20

Yedi yılı aşkın süredir Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ın İngiltere Premier Lig deviyle kontratı sezon sonunda bitiyor.

Geleceği belirsizliğini koruyan ve adı birçok takımla anılan Mohamed Salah, NBC'ye yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'

Liverpool yönetiminin henüz kendisine yeni sözleşme teklif etmediğini dile getiren Salah, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Mısırlı yıldız açıklamasında "Aralık ayına yaklaşıyoruz ve henüz kulüpte kalmam için herhangi bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

'BU BENİM ELİMDE DEĞİL'

Sezona odaklandığını, İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk istediğini dile getiren Salah, "Hayal kırıklığına uğradım ama göreceğiz" şeklinde konuştu.

Liverpool'da kalmak isteyip istemediği sorulan Salah, "Bu benim elimde değil" diyerek sözlerini noktaladı.

18 MAÇTA 12 GOL 10 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Salah, 12 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.