Molde 10 kişi kaldı, evinde kaybetti
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Playoff turu ilk maçında Molde, konuk ettiği Shamrock Rovers'a 1-0 yenildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Playoff turu ilk maçında Molde, Shamrock Rovers'ı konuk etti.
Aker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Molde'de Valdemar Lund, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Shamrock Rovers'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Michael Noonan kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta İrlanda'da Tallaght Stadyumu'nda oynanacak.
Etiketler: #uefa avrupa konferans ligi #Molde FK #Shamrock Rovers
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