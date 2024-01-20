Monaco deplasmanda kazandı turu atladı
Fransa Kupası karşılaşmasında Monaco deplasmanda Rodez'i 3-1 yendi.
Fransa Kupası son 32 turu karşılaşmasında Monaco deplasmanda Rodez'i 3-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 10., 50. ve 58. dakikalarda Wissam Ben Yedder, Rodez'in golünü 21. dakikada Stone Sambo kaydetti.
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