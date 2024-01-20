Monaco deplasmanda kazandı turu atladı

Fransa Kupası karşılaşmasında Monaco deplasmanda Rodez'i 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:39
Monaco deplasmanda kazandı turu atladı
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Fransa Kupası son 32 turu karşılaşmasında Monaco deplasmanda Rodez'i 3-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 10., 50. ve 58. dakikalarda Wissam Ben Yedder, Rodez'in golünü 21. dakikada Stone Sambo kaydetti.


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