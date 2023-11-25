Monaco galibiyeti son saniyede aldı!

THY Euroleague'in 10. haftasında Monaco, deplasmanda Saski Baskonia'yı son saniye basketiyle 77-75 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 09:17
Monaco galibiyeti son saniyede aldı!
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THY EuroLeague'in 10. hafta maçında Saski Baskonia ile Monaco karşılaştı. Buesa Arena'da oynanan karşılaşmayı Monaco, son saniyede bulduğu sayıyla 77-75 kazandı. 

Monaco'da Mike James 28 sayı, 8 ribaund, 5 asist ile takımının en skorer ismi oldu. 

Bu sonuçla birlikte Monaco, iki maçlık mağlubiyet serisine son vererek bu sezonki altıncı maçını kazandı. Dusko Ivanovic yönetimindeki Baskonia, dört maç aradan sonra yenilgi yaşayarak bu sezonki beşinci mağlubiyetini aldı.  


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