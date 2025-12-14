Monaco dönüşü Antalya’yı farklı yenerek ligde moral kazandı: Osimhen durmuyor

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılıların yıldızı Osimhen takımının 3. golünü atarken son 7 maçta 8. kez ağları havalandırdı. Nijeryalı santrfor 2025 yılında 47 maçta, 45 gol attı. Osimhen Galatasaray formasıyla 57 maçta 49 kez fileleri sarstı. Sarı-Kırmızılılarda Osimhen ve Jakobs, bu mücadelenin ardından Afrika Kupası’na katılmak için milli takımlarının kampına gitti.

PENALTI İTİRAZI

Maçın 55. dakikasında Antalyaspor penaltı bekledi. Ballet’nin ceza sahası sağ çaprazından çevirdiği top G.Saraylı Jakobs’un ayağına çarpıp eline geldi. Kırmızı-Beyazlı futbolcular penaltı bekledi, hakem Ali Yılmaz oyunu devam ettirdi, VAR müdahale etmedi. Bu pozisyonun ardından G.Saray 3. golünü atınca Antalyaspor karara uzun süre itiraz etti. Pozisyonun içeride olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

ICARDI GOLÜNÜ ATTI

G.Saray son iki maçta kornerden iki gol yedi. Kaleci Günay, Monaco mücadelesinin ardından Antalyaspor maçında da kornerden gelen ortalarda topun ağlara gitmesini engelleyemedi.

UĞURCAN’DA YIRTIK VAR

Monaco maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır’ın sol üst adalesinde yırtık tespit edildi. Milli file bekçisinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Antalyaspor maçında kaleyi Günay korudu