Premier Lig'de inanılmaz son: Arsenal uzatmada güldü!

Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Wolves'u konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının 70. dakikasında Saka'nın kullandığı kornerde oyunculardan seken top direkten döndü ve Wolves kalecisi Johnstone'a çarparak ağlara girdi. Konuk ekip, 90. dakikada Arokodare ile skoru eşitlese de Arsenal, bu kez Mosquera'nın 90+4'te kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Premier Lig'deki son haftalarda maç kazanmakta zorlanan Arsenal puanını 36 yaptı. Wolves ise 2 puanda kaldı.