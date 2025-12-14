Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: 'Terör saldırısını kınıyoruz'

Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'de bir IŞİD militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.