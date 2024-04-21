Monaco maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz ziyaret!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, EuroLeague play-off turunda Fransız ekip Monaco ile eşleşen erkek basketbol takımı ile moral yemeği düzenledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ali Koç, Play-off öncesinde düzenlenen moral yemeğinde takımımız ve kıymetli aileleriyle bir araya geldi" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE - MONACO MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague play-off serisinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynayacağı maçların programı belli oldu.
Seride üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Monaco'da olacak.
Seride ilk maç 24 Nisan Çarşamba, ikinci karşılaşma 26 Nisan Cuma, üçüncü müsabaka 1 Mayıs Çarşamba ve gerekirse dördüncü mücadele 3 Mayıs Cuma günü yapılacak. Monaco'daki maçlar TSİ 20.00'de, İstanbul'daki karşılaşmalar ise 20.45'te başlayacak.
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