Monaco normal sezonu galibiyetle bitirdi!

THY EuroLeague 34. hafta ve son maçında Monaco, evinde Bayern Münih'i 89-85 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 22:00
Monaco normal sezonu galibiyetle bitirdi!
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THY EuroLeague 34. hafta ve son maçında Monaco ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Fransa'da oynanan maçı ev sahibi Monaco 89-85 kazandı. 

Monaco, bu galibiyetle birlikte 22. galibiyetini alarak play-offlarda iç saha avantajını eline geçirdi. Bayern Münih ise sezonu 13 galibiyetle tamamladı. 


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