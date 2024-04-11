Monaco normal sezonu galibiyetle bitirdi!
THY EuroLeague 34. hafta ve son maçında Monaco, evinde Bayern Münih'i 89-85 mağlup etti.
THY EuroLeague 34. hafta ve son maçında Monaco ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Fransa'da oynanan maçı ev sahibi Monaco 89-85 kazandı.
Monaco, bu galibiyetle birlikte 22. galibiyetini alarak play-offlarda iç saha avantajını eline geçirdi. Bayern Münih ise sezonu 13 galibiyetle tamamladı.
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