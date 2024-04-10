4 gollü dev maçta Arsenal ile Bayern Münih yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 00:15
4 gollü dev maçta Arsenal ile Bayern Münih yenişemedi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Arsenal, Bukayo Saka'nın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 18. dakikada Serge Gnabry karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. 

Bayern Münih, 31. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Harry Kane, 32. dakikada topu ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçirdi. Kane, bu golle Arsenal'e karşı oynadığı 16. maçta 15'nci golünü kaydetti. 

Maçta son sözü Arsenal söyledi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Leandro Trossard, skoru 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. 

Bayern Münih'te sarı kart gören Alphonso Davies, rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düştü. 

Rövanş karşılaşması 17 Nisan tarihinde Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak. 


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