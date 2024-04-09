Bayern Münih'e Sacha Boey müjdesi!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:16

Güncelleme: 09.04.2024 - 15:16

Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu.

BİREYSEL ANTRENMANLARA BAŞLADI

Bavyera ekibi, oyuncunun sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sacha Boey'in sakatlığını atlattığı ve bireysel antrenmanlara başladığı ifade edildi.

Yıldız futbolcu, antrenman esnasında sakatlanmış ve forma giyememişti.

2 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih ile 2 maça çıkan Boey, bu iki maçta toplamda 109 dakika sahada kalmıştı.