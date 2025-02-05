Monaco'dan Al-Musrati için açıklama

Yayınlanma: 05.02.2025 - 18:52

Güncelleme: 05.02.2025 - 18:52

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralık olarak giden Al-Musrati için basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Al-Musrati ile birlikte teknik direktör Adi Hütter ve kulüp CEO'su Thiago Scuro açıklamalarda bulundu.

İşte yapılan açıklamalar:

Al-Musrati: "Avrupa'nın ve Fransa'nın en iyi kulüplerinden biri olan AS Monaco'da olduğum için çok mutluyum. Monaco benimle iletişime geçtiğinde, transfer fikri beni hemen mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kulübün geçmişini ve geçmişte sahip oldukları oyuncuların kalitesini biliyordum. Monaco'nun 2004'te bir Şampiyonlar Ligi finali ve 2017'de bir yarı final oynadığını biliyordum. Gelmeden önce oyunculardan herhangi birini tanıyor muydum? Dürüst olmak gerekirse hayır, hiçbirini şahsen tanımıyordum ama bazılarını maçlardan tanıyordum."

"OYNAMAYA HAZIRIM, HEMEN!"

Al-Musrati: "Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yla oynamak? Kulübü çok iyi tanıyorum, onlara karşı birkaç kez oynadım. Evlerinde ve deplasmanda neler yapabileceklerini biliyorum. Ama biz bu maçlar için gerçekten hazırız ve tüm oyuncular odaklanmış durumda. Ama önce PSG var. Paris'te oynamaya hazır mıyım? Evet, tabii ki, eğer teknik direktör karar verirse (gülümsüyor). Sahada genç oyunculara yardım etmeyi, onları korumayı ve hata yapmamaları için destek olmayı seviyorum. Takımımın atak oynamasını da seviyorum."

HÜTTER: "AL-MUSRATI, ORGANİZE EDİCİ BİR ORTA SAHA"

Teknik Direktör Adi Hütter: "O 250'den fazla maç oynamış tecrübeli bir oyuncu, bunların çoğu Şampiyonlar Ligi elemeleri, Avrupa Ligi gibi uluslararası maçlar... Gördüğünüz gibi biraz utangaç ama sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Defansif bir orta saha oyuncusu, teknik olarak iyi, kısa ve uzun oynayabiliyor, çözümler bulabiliyor... Genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olabilir. Tam da aradığımız türden bir oyuncu. Onu daha önceden tanıyor muydunuz? Monaco'yu iyi tanıyordu, Braga ile buraya gelmişti ve sahadaki en iyi oyunculardan biriydi. Beşiktaş'ta 25 maç oynadı ve kafası iyi çalışıyor. Ondan çok şey bekliyoruz. Rekabet olacak ve bundan dolayı mutluyuz. Zakaria'yı tamamlıyor mu? Benim için iki oyuncuyu karşılaştırmak her zaman zordur. Denis daha dinamik ve enerjik. O daha çok 'organize edici' bir defansif orta saha oyuncusu, oyunu yönlendirebiliyor. İkisi de 6 numara olsa da iki farklı profil."

"BEŞİKTAŞ'TA OYNADI, FORMDA"

Teknik Direktör Adi Hütter: "Başlamaya hazır mı? Evet, bizimle birlikte antrenman yapıyor, geçen hafta Beşiktaş'ta oynadı, formda... Paris'e karşı oynayabilir."

SCURO: "ATLETICO MADRID İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ"

CEO Thiago Scuro: "Transfer dönemi başlamadan önce çalışmaya başladık. Yılın çok yoğun bir dönemi ve sezon ortasında fırsatlar aynı olmuyor. Bu dönemde oyuncularımızı korumak ve elimizde tutmak için de çalışmamız gerekiyor. Herkes başka kulüplerde çözümler bulmaya çalışıyor ve bazı kulüpler özellikle bu sezon Monaco'ya bakıyor. Yani evet, uzun zaman aldı. Profilleri gerçekten analiz ettik, tecrübeli bir oyuncu, daha 'dinamik' bir oyuncunun yanında oynayabilecek defansif bir orta saha oyuncusu istiyorduk. Sonuçtan gerçekten memnunuz çünkü onun gibi bir profili kiralık olarak bulmayı beklemiyorduk. Bu kadar uzun sürmesinin bir başka nedeni de bu. Musrati geçmişte Atletico Madrid de dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle görüşmüştü. Son birkaç gün içinde kiralık bir anlaşma üzerinde anlaşmaya vardık. AS Monaco için çok olumlu bir gelişme."