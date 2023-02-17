Monaco'dan Almanya'da büyük avantaj!
Fransız ekibi Monaco, deplasmanda Bayer Leverkusen'i yenerek rövanş için avantajlı skoru almayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile Fransız temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Monaco 3-2 kazanmayı başardı.
Maçın 9. dakikasında Hradecky'nin kendi kalesine attığı golle Monaco ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayer Leverkusen, 48'de Diaby ile eşitliği yakaladı. 59'da Wirtz ile ise öne geçti. 74. dakikaya gelindiğinde Krepin Diatta maça bir kez daha eşitliği getirirken 90+2. dakikada ise Axel Disasi Monaco'ya galibiyeti getiren isim oldu.
İki takımı bir kez daha karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 23 Şubat Salı günü oynanacak.
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