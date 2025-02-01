Mönchengladbach deplasmanda kazandı!
Almanya Bundesliga'da Mönchengladbach, deplasmanda Stuttgart'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Stuttgart, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'daki maçı konuk ekip Borussia Mönchengladbach 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Mönchengladbach, 25. dakikada Nathan NGoumou ile 1-0 öne geçti. Stuttgart, 49. dakikada Nico Elvedi'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu. Mönchengladbach, 82. dakikada Tim Kleindienst'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stuttgart'ta Atakan Karazor, maç kadrosunda yer almadı.
Bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya ikinci kez kazanan Mönchengladbach, 30 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci kez kaybeden Stuttgart, 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Mönchengladbach, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Stuttgart, gelecek hafta Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.
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