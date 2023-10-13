Montella ile tarihi galibiyet!

Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Takım, rakibine karşı ilk kez deplasmanda kazanma başarısı gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:23
Montella ile tarihi galibiyet!
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A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye, bu galibiyetle birlikte önemli bir başarı da yakaladı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı mağlup etti.

A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella da tarihi galibiyette takımın başında yer alarak Türkiye kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye, daha önce Hırvatistan'a karşı deplasmanda oynadığı 3 maçtan da eşitlikle ayrılmıştı.


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