Montella ile tarihi galibiyet!
Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Takım, rakibine karşı ilk kez deplasmanda kazanma başarısı gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Türkiye, bu galibiyetle birlikte önemli bir başarı da yakaladı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı mağlup etti.
A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella da tarihi galibiyette takımın başında yer alarak Türkiye kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
Türkiye, daha önce Hırvatistan'a karşı deplasmanda oynadığı 3 maçtan da eşitlikle ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!
- Kullanılmayan cep telefonlarında yeni dönem!
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İsrail-Filistin gerilimi 6. gününde
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İsmi geçmiyordu
- Özgür Çelik'ten Erdoğan'a yanıt!
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi