Montella ile tarihi galibiyet!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:23

Güncelleme: 13.10.2023 - 08:23

A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye, bu galibiyetle birlikte önemli bir başarı da yakaladı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı mağlup etti.

A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella da tarihi galibiyette takımın başında yer alarak Türkiye kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye, daha önce Hırvatistan'a karşı deplasmanda oynadığı 3 maçtan da eşitlikle ayrılmıştı.