Montella'dan Galler yorumu: 'Oraya liderlik için gideceğiz'

Yayınlanma: 18.11.2023 - 22:20

Güncelleme: 18.11.2023 - 22:20

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya maçından önce açıklamalarda bulundu.

Almanya mücadelesine ilişkin konuşan Montella, "Baktığınızda hava soğuk olmasına rağmen sıcak bir ortam var. Kendi evimizde gibiyiz. Umarım istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Beni çok sevdiklerini gördüm. Her seferinde hissettiriyorlar. Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maç olan Galler karşılaşmasına ilişkin Montella, "Galler'in aldığı sonuç bizi ilgilendirmiyor. Oraya gittiğimizde birincilik için gideceğiz. Hedefimiz birinci olarak gidebilmek" açıklamasında bulundu.

Vincenzo Montella sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendisi (Kaan Ayhan) için önemli bir akşam. Burada yetişti. Önemli olan nerede olduğu ve nerede hissettiği. Bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Deplasmandayız ama evimizde gibi hissediyoruz. Böylesine özel bir akşamda özel bir sonuç almak istiyoruz."