Monza'da Alessandro Nesta ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:33

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:33

Monza, teknik direktör Alessandro Nesta ile yollarını ayırdı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Nesta'ya emekleri için teşekkür edildi ve gelecek için başarı mesajında bulunuldu.

Monza'nın başında 20 maça çıkan Nesta; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Monza, Serie A'da 17 hafta sonunda topladığı 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.