Monza'da Alessandro Nesta ile yollar ayrıldı

İtalyan ekibi Monza, teknik direktör Alessandro Nesta ile yollarını ayırdı.

Monza'da Alessandro Nesta ile yollar ayrıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:33

Monza, teknik direktör Alessandro Nesta ile yollarını ayırdı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Nesta'ya emekleri için teşekkür edildi ve gelecek için başarı mesajında bulunuldu.

Monza'nın başında 20 maça çıkan Nesta; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Monza, Serie A'da 17 hafta sonunda topladığı 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.


Etiketler: #Monza #Alessandro Nesta #İtalya Serie A
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