Moritz Volz kimdir? Moritz Volz kaç yaşında? Moritz Volz hangi takımlarda çalıştı?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:44

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, teknik heyetine bir takviye daha yaptı. Moriz Volz'la anlaşma sağladı.

MORİZ VOLZ KİMDİR?

Moritz Volz 1983 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Moritz Volz, futbola SpVg Bürbach altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine FC Schalke 04'te başladı. 1999 yazında Gunners'a katıldı. Şubat 2003'te Wimbledon'a kiralandı. 2004 yılında Fulham'a transfer oldu. Volz, 9 Aralık 2006'da bir sözleşme uzatması imzaladı ve bu onu 2009'a kadar kulüpte tuttu. 28 Ağustos 2008'de Şampiyonluk ekibi Ipswich Town ile sezonluk kiralık bir sözleşme imzaladı. 2008 yılında Şampiyonluk ekibi Ipswich Town ile sezonluk kiralık bir sözleşme imzaladı. 2010'da FC St. Pauli ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. 2012'de TSV 1860 Münih ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı. 2015 yılında futbolu bıraktı.

FUTBOLCULUK SONRASI KARİYERİ

The Times için yazdı ve İngiltere'de oynarken Sky Sports , Setanta Sports ve ITV için yorumcu olarak çalıştı. Daha sonra Almanya'da DAZN kanalında yorumcu olarak çalıştı. Volz, TSV 1860 için gözlemci olarak görev aldı. 2015-2019 arası Arsenal'de gözlemcilik görevini yürüttü.

Son olarak RB Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcı antrenörü olarak çalıştı.



