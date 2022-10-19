Konser verdiği sırada hayatını kaybeden Mikaben kimdir? Mikaben kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti?

Haitili şarkıcı Mikaben, Paris'te verdiği konser sırasında sahnede hayatını kaybetti. Konser verdiği sırada hayatını kaybeden Mikaben kimdir? Mikaben kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:45
Konser verdiği sırada hayatını kaybeden Mikaben kimdir? Mikaben kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti?
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Şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı Mikaben Paris'te verdiği konser sırasında bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti.

MİKABEN KİMDİR?

Michael "Mikaben" Benjamin 1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğdu. Babası ünlü Haitili şarkıcı Lionel Benjamin'dir. Müzik kariyerine 2001 yılında başladı. Mikaben evli ve bir çocuk babasıydı.

MİKABEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

20 bin kişilik kapasiteye sahip Accor Arena'da grubu CaRiMi ile sahne alan Haitili şarkıcı, aniden bayılarak yere düştü.

Mikaben'in sahnede kalbinin durması sonrası 41 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.



Mikaben benjamin Haiti

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