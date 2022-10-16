Mason Greenwood kimdir? Mason Greenwood neden gözaltına alındı?
Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood gözaltına alındı. Mason Greenwood kimdir? Mason Greenwood neden gözaltına alındı?
Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood, gözaltına alınmış ardından kefaletle serbest kalmıştı. İngiliz basını genç oyuncunun bu sabah yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
MASON GREENWOOD KİMDİR?
Mason Will John Greenwood 1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'de doğdu. Futbola, 2007 yılında Manchester United altyapısında başladı. 2018 yılında profesyonel futbola adım attı. Manchester United takımında forvet pozisyonunda görev yapıyor.
MASON GREENWOOD NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Manchester United'ın ve İngiltere A Milli Takımı'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Mason Greenwood geçtiğimiz Ocak ayında, kız arkadaşının suçlaması sonrası gözaltına alınmış, yargılama sürecinin ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.
İngiliz basını, futbolcunun kefalet şartlarını yerine getirmediği için bu sabah evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
The Sun'da yer alan habere göre; Greenwood'un, tutuklanmasına neden olan eski kız arkadaşıyla yeniden iletişime geçtiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddiasına yer verildi.
Greenwood, geçtiğimiz Ocak ayında basına yansıyan istismar davası haberi sonrası, taraftarlardan gelen baskıların da etkisiyle kadro dışı bırakılmıştı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi