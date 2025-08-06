Moryke Fofana'nın Türkiye'deki 5. takımı açıklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moryke Fofana'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen 33 yaşındaki Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Ailemize hoş geldin Moryke Fofana" başlığıyla Fofana'nın transferinin gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni transferimiz Fofana'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2017 yılından bu yana Türkiye'de futbol kariyerini sürdüren Fildişili futbolcu; Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Samsunspor ve Manisa FK gibi takımların formasını giydi. Fofana, özellikle Süper Lig ve 1. Lig tecrübesiyle Iğdır FK'ya önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.