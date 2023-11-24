MotoGP'de şampiyon son yarışta belli olacak!

Motosiklet yarışlarının bir numaralı organizasyonu olan MotoGP'de şampiyon sezonun son yarışı olan Valencia Grand Prix'sinde belli olacak.

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Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:40
MotoGP'de şampiyon son yarışta belli olacak!
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de şampiyon pilot, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valencia Grand Prix'siyle belirlenecek.

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, 25 Kasım cumartesi günü TSİ 12.50'de, 13 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak.

Yarış ise 26 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden yapılacak.

ŞAMPİYONLUK SON YARIŞA KALDI

Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, sprint yarışı sonrası Jorge Martin'in 4 puan önünde yer alması halinde şampiyonluğu garantileyecek. Aksi durumda ise şampiyonluk mücadelesi pazar gününe taşınacak.

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 437 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 416

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 326

4. Brad Binder (Güney Afrika): 268

5. Johann Zarco (Fransa): 204


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