MotoGP heyecanı Malezya'da devam edecek! Aradaki puan farkı sadece 13...
MotoGP'de sezonun 18. yarışı Malezya'da koşulacak. Basamağın en tepesinde yer almak isteyen iki isim, İtalyan pilot Francesco Bagnaia ile İspanyol motosikletçi Jorge Martin'in arasında 13 puanlık fark bulunuyor.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Malezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.
Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları cumartesi günü (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 12 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.
BAGNAIA İLE MARTIN ÇEKİŞMESİ
Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider İtalyan pilot Francesco Bagnaia ile ikinci İspanyol motosikletçi Jorge Martin arasında sezonun son 3 yarışına girilirken 13 puan fark bulunuyor.
Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin'in (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 3 etap daha koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 389 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 376
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 310
4. Brad Binder (Güney Afrika): 249
5. Aleix Espargaro (İspanya): 201
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